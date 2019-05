Hamburg

Hamburger Uni-Campus wächst

08.05.2019, 11:37 Uhr | dpa

Der Uni-Campus im Hamburger Stadtteil Rotherbaum wird um ein markantes Gebäude erweitert. Teile der Universität Hamburg, das GIGA German Institute of Global and Area Studies und das Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW) sollen in das historische Fernmeldeamt Schlüterstraße einziehen, wie die Wissenschaftsbehörde am Mittwoch mitteilte. Das Gebäude mit neugotischer Fassade wurde 1907 errichtet und steht unter Denkmalschutz. Hier werde die Universität mit Büros, Seminarräumen und Laboren aus den Geistes- und Sozialwissenschaften angesiedelt. Das GIGA forscht unter anderem zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost. Der Einzug solle voraussichtlich 2023 erfolgen. Eigentümer des Gebäudes ist das Immobilienunternehmen Peakside.