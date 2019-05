Bergkamen

Abgetrennte Rehköpfe: Polizei sucht weiter nach Wilderer

08.05.2019, 12:52 Uhr | dpa

Die Polizei Unna sucht weiter nach einem Wilderer, der in Bergkamen vier Rehen die Köpfe abgetrennt haben soll. Das teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Eine Spaziergängerin hatte am Dienstag die vier abgetrennten Rehschädel in einem Mülleimer entdeckt. Ein hinzugerufener Jäger bestätigte den Beamten, dass die Köpfe professionell abgetrennt wurden und noch frisch seien. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Wilderei ein.