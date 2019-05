Kiel

Kubicki: Beauftragte sollten Landtag unterstellt bleiben

08.05.2019, 13:10 Uhr | dpa

Im Streit um die Ansiedlung von Schleswig-Holsteins Landesbeauftragten beim Landtag hat der langjährige FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki für eine Beibehaltung der geltenden Regelungen geworben. "Unabhängiger, als beim Landtag oder beim Bundestag angesiedelt zu sein, geht nicht", sagte der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Dass wir Mini-Behörden schaffen, die dann zwischen parlamentarischer Kontrolle und behördlicher Kontrolle stehen, ist weder systematisch sinnvoll, noch hilft es in der Sache."

Das Thema Beauftragte beschäftigte am Mittwoch den Ältestenrat des Landtags. Wie die "Kieler Nachrichten" berichteten, hat Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) vorgeschlagen, die vier Beauftragten aus der Obhut der Landtagsverwaltung zu entlassen. Er habe dies in einem Schreiben an den Ältestenrat mit unterschiedlichen Rechtsauffassungen begründet. Er sei der Auffassung, "dass das hohe Gut der Unabhängigkeit der Beauftragten - nach innen und nach außen - nur dadurch gestärkt werden kann, wenn wir die vollständige Unabhängigkeit herstellen", zitierte das Blatt aus dem Schreiben.

Hintergrund ist möglicherweise der Konflikt zwischen der Landtagsverwaltung und der Bürgerbeauftragten für soziale Angelegenheiten, Samiah El Samadoni. "Der Konflikt zwischen der Bürgerbeauftragten und dem Landtagspräsidenten darf nicht dazu beitragen, dass wir neue Strukturen schaffen, die möglicherweise ineffizienter sind als jene, die wir gegenwärtig haben", sagte der Jurist Kubicki.