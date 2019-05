Chemnitz

Bundespräsident Steinmeier besucht TU Chemnitz

08.05.2019, 13:10 Uhr | dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am 19. Mai die Technische Universität Chemnitz. Nach der Begrüßung durch Rektor Gerd Strohmeier werde Steinmeier mit Vertretern der Universität ins Gespräch kommen, teilte die Lehranstalt am Mittwoch mit. Themen seien die wachsende Internationalisierung der Chemnitzer TU, der Wissens- und Technologietransfer über Ausgründungen sowie die didaktische Ausbildung am Zentrum für Lehrerbildung. Das Bundespräsidialamt in Berlin bestätigte die Visite Steinmeiers.