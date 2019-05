Neuenkirchen-Vörden

Mehr Zusammenarbeit bei Versorgung psychisch kranker Kinder

08.05.2019, 14:20 Uhr | dpa

Bei der Versorgung psychisch kranker Kinder in den Landkreisen Vechta und Cloppenburg wollen Klinikmitarbeiter und niedergelassene Psychiater, Jugendhilfe, Schulen und Kindergärten enger zusammenarbeiten. "Immer mehr Kinder und Jugendliche fallen durch alle Netze", sagte am Mittwoch Andreas Romberg, Chefarzt der Clemens-August-Jugendklinik in Neuenkirchen-Vörden. Bisher gebe es in Deutschland nahezu keine Vernetzung zwischen Gesundheitswesen und dem Schul- und Bildungsbereich, kritisierte er. Diese Aufgabe übernehmen in skandinavischen Ländern zum Beispiel Schulkrankenschwestern.

Romberg zufolge sind zehn Prozent aller schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in Deutschland behandlungsbedürftig psychisch erkrankt. Besonders gefährdet seien arme Mädchen und Jungen, Kinder mit psychisch kranken Eltern oder aus Familien mit Trennungskonflikten. In den kinderreichen Landkreisen Vechta und Cloppenburg gebe es nur einen niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater und eine Jugendklinik, beklagte der Arzt. Zu den Patienten zählten auch Kinder aus Bulgarien oder Rumänien, deren Eltern zu Billiglöhnen in der Fleischindustrie arbeiteten. "Sie sind in einer prekären wirtschaftlichen Situation, manche gehen nicht einmal zur Schule."

Im Jahr 2016 haben in Niedersachsen laut Statistischem Landesamt 5,2 Prozent der Schüler die Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen. Häufig geht dem Abbruch jahrelange Schulverweigerung voraus. Ursachen dafür seien oft Überforderung, Depressionen, die Sorge um ein psychisch krankes Elternteil oder eine eigene dissoziale Verhaltensstörung, berichtete der Chefarzt der Jugendklinik.