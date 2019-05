Wilsdruff

Zoll stellt 68 000 Zigaretten sicher

08.05.2019, 14:24 Uhr | dpa

Der Zoll hat in Dresden einen Zigarettenschmuggel aufgedeckt und dabei 68 000 unverzollte Zigaretten aus dem Verkehr gezogen. Sie werden bis zum Ende des Strafverfahrens gegen den 29 Jahre alten Tatverdächtigen aufbewahrt und anschließend vernichtet, wie das Hauptzollamt Dresden am Mittwoch mitteilte. Die Zigaretten waren bei einer Kontrolle am Autobahn-Parkplatz Dresdner Tor Süd in einem Transporter gefunden worden.

Zunächst fanden die Beamten unter dem Fahrersitz elf Stangen. Unter der Ladefläche befand sich darüber hinaus ein professionelles Schmuggelversteck, in dem weitere 328 Stangen Zigaretten lagen. Nach den Worten von Zoll-Sprecher Maximilian Hempel konnte ein Steuerschaden von etwa 15 000 Euro verhindert werden. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen.