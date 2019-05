Hamburg

Torjäger Meier zurück im Teamtraining des FC St. Pauli

08.05.2019, 14:31 Uhr | dpa

Alexander Meier ist in das Mannschaftstraining des FC St. Pauli zurückgekehrt. Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, konnte der 36 Jahre alte Stürmer die komplette Einheit absolvieren. Am Vortag hatte der Torjäger wegen einer Fußverletzung noch pausiert. Wie bereits am Dienstag nahmen in Sirlord Conteh, Christian Conteh und Seungwon Lee drei Kicker aus der U23 am Training der Profis teil. Die angeschlagenen Jeremy Dudziak, Jan-Philipp Kalla und Ryo Miyaichi trainierten individuell.

Die Mittwoch-Einheit war das letzte öffentliche Training der Profis vor ihrem letzten Saison-Heimspiel gegen den VfL Bochum (Sonntag, 15.30 Uhr). Am Donnerstag haben die Kiezkicker frei, am Freitag und Samstag arbeitet Trainer Jos Luhukay mit seinem Team geheim.