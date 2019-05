München

DFB-Vize Koch: Präsidentin an Verbandsspitze vorstellbar

08.05.2019, 14:33 Uhr | dpa

Der Vizepräsident des DFB Rainer Koch kommt vor dem Spiel in das Stadion. Foto: Sven Hoppe/Archivbild (Quelle: dpa)

Vizepräsident Rainer Koch kann sich eine Frau an der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes vorstellen. "Wir brauchen eine Präsidentin oder einen Präsidenten, der die Aufgabe bestmöglich erfüllen kann und wenn diese Person eine Frau ist, dann ist mir das recht", sagte Koch auf einer Veranstaltung am Mittwoch in München, wo ein neuer Namenssponsor für die Frauen-Bundesliga vorgestellt wurde.

"Wir haben mehrfach deutlich gemacht, dass das Geschlecht kein Kriterium ist", betonte Koch. Deutlich für eine Frau als Nachfolgerin des zurückgetretenen Reinhard Grindel wollte sich der 60-Jährige aber nicht aussprechen: "Wir arbeiten zur Zeit an Strukturen, es ist momentan nicht angebracht über Personen zu sprechen."

Nach dem Rücktritt von Reinhard Grindel ist die Position vakant. Jüngst hatte sich die Vorsitzende eines Düsseldorfer Amateurvereins um den Posten beworben. Sie möchte in 119 Jahren DFB-Geschichte die erste Präsidentin des weltgrößten Fußballverbandes werden. Der DFB will sich bis zum 26. Juli auf einen gemeinsamen Kandidaten mit der Deutschen Fußball Liga einigen.

Grindel war Anfang April wegen der Annahme einer teuren Uhr als Geschenk von einem ukrainischen Funktionärskollegen von seinem Amt zurückgetreten.