Weimar

Goethe-Institut versammelt Denker zu Kultursymposium

08.05.2019, 14:45 Uhr | dpa

Mit der Wirtschaft von morgen, dem Einfluss von Technologie und einem möglichen Rückwärtsgang der Weltpolitik beschäftigten sich das "Kultursymposium Weimar" des Goethe-Instituts. Vom 19. bis zum 21. Juni diskutieren rund 70 internationale Gäste aus Kultur, Politik, Medien, Wissenschaft und Wirtschaft über gesellschaftliche Umbrüche, wie das Goethe-Institut am Mittwoch in Weimar mitteilte. Insgesamt werde mit 300 Teilnehmern gerechnet. "Drei Tage lang werden in kreativer Festivalatmosphäre künstlerische und wissenschaftliche Zugänge zu aktuellen Zukunftsthemen erarbeitet", sagte der Institutsgeneralsekretär Johannes Ebert.

50 Vorträge, Diskussionen, aber auch Kunstaktionen stehen an acht unterschiedlichen Orten in Weimar auf dem Programm des zweiten Kultursymposiums mit dem Titel "Die Route wird neu berechnet". Unter anderem ist etwa die japanische Künstlerin Mari Matsutoya zu Gast. Sie beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit dem Verhältnis des in Japan berühmten virtuellen Popidols Hatsune Miku und dessen Fans.