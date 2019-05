Bielefeld

15 000 Römer rasteten bei Bielefeld

08.05.2019, 14:45 Uhr | dpa

Bis zu 15 000 römische Legionäre und ihre Gefolgsleute haben vor rund 2000 Jahren in einem Lager beim heutigen Bielefeld gerastet. Wissenschaftler präsentierten die Überreste des alten Marschlagers am Mittwoch der Öffentlichkeit. Zur Zeit der Germanienfeldzüge unter Kaiser Augustus hätten die Truppen auf ihrem Weg nach Norden, von der Lippe zur Weser, dort Halt gemacht, erklärten die Forscher des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) am Mittwoch. "Diverse Puzzle in der Geschichte können dadurch wieder geschlossen werden", sagte LWL-Kulturdezernentin Barbara Rüschoff-Parzinger.

In Westfalen sei ein solches Lager mit gut erhaltenem Erdwall und zeittypischen Eingangstoren bisher einzigartig. Meist seien überirdische Bodendenkmäler wie diese überbaut oder durch Ackerbau zerstört. Durch die Entdeckung verdichte sich das Netz römischer Marschlager in der Region. Möglicherweise lasse sich hier sogar eine römische Marschroute fassen, die öfter genutzt wurde, sagte die Römerexpertin des LWL, Bettina Tremmel.

Aufmerksam geworden auf das Gelände waren die LWL-Archäologen bereits 2017 durch den kundigen Hinweis eines Laienwissenschaftlers. Der Mann hatte nach eigenen Angaben frei zugängliche Oberflächenscans und Bilddaten ausgewertet. So war er auf die Wallstrukturen gestoßen.