Düsseldorf

NRW will um Spitzenplatz bei Batterieforschung kämpfen

08.05.2019, 14:48 Uhr | dpa

Angesichts des zu erwartenden Booms bei Elektroautos will Nordrhein-Westfalen um einen Spitzenplatz bei Forschung und Produktion von Batteriezellen kämpfen. Das Land bewerbe sich für den Aufbau einer vom Bund mit 400 Millionen Euro geförderten Forschungsfabrik, teilte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf mit. Standort soll Münster sein, wo das bereits bestehende renommierte Batterieforschungsinstitut MEET die Federführung übernehmen könnte. Es werde nur eine Batterie-Forschungsfabrik in Deutschland geben, sagte Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos). Jedes Bundesland dürfe sich mit einem Vorschlag bewerben. Die Bundesregierung wolle vor der Sommerpause über den Standort entscheiden.

Außerdem hofft NRW auf den Zuschlag für eine künftige Batterieproduktion. NRW rechnet angesichts des beschlossenen Kohleausstiegs damit, dass Fertigungsstandorte in Ost- und Westdeutschland entstehen könnten.