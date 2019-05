Hamburg

Nachwuchskünstler besuchen Cornelia Funke in Malibu

08.05.2019, 16:04 Uhr | dpa

Bestsellerautorin Cornelia Funke (60, "Tintenherz") bekommt Besuch von angehenden Illustrationskünstlern. Zusammen mit dem Dressler Verlag und der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) stiftet die Autorin ein Stipendium, das zehn Nachwuchskünstlern einen einwöchigen Aufenthalt auf ihrer Farm in Malibu ermöglicht. "Ich freue mich schon sehr darauf, so vielen talentierten Illustratoren bei der Arbeit zuzusehen, die an derselben Schule ihr Handwerk gelernt haben wie ich vor vielen Jahren", sagte Funke laut Mitteilung vom Mittwoch.

Die Studierenden waren eingeladen, eine Illustration zu einer Geschichte aus dem "Reckless"-Kosmos von Cornelia Funke anzufertigen. Anschließend wurden zehn Künstler ausgewählt, die im Laufe der nächsten Monate jeweils zu zweit nach Malibu reisen werden. Die Stipendiaten können dort arbeiten und sich von dem Ort in wilder Natur inspirieren lassen. Die ersten beiden Studentinnen, Inga Krause und Anne Zaghow, reisen vom 11. bis 17. Mai nach Malibu. Auch Cornelia Funke hat zunächst als Illustratorin gearbeitet, bevor sie mit dem Schreiben begann.