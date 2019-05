Bad Ems

1,2 Millionen Schweine und 75 000 Rinder geschlachtet

08.05.2019, 16:11 Uhr | dpa

In rheinland-pfälzischen Schlachthöfen sind im vergangenen Jahr rund 1,2 Millionen Schweine und 75 000 Rinder getötet worden. Während die Zahl der Schweine im Vergleich zu 2017 nahezu unverändert blieb, sank die Zahl der Rinderschlachtungen um knapp ein Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte. Außerdem wurden im vergangenen Jahr rund 800 Pferde in Rheinland-Pfalz geschlachtet - knapp zwölf Prozent weniger als noch 2017.