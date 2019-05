Hamburg

Umweltverbände fordern besseren EU-Gewässerschutz

08.05.2019, 17:27 Uhr | dpa

Kurz vor Beginn der Umweltministerkonferenz in Hamburg fordern Umweltschützer einen besseren EU-Gewässerschutz. Ein Bündnis aus zehn deutschen Umweltverbänden - darunter BUND, Nabu und WWF - hat nach eigenen Angaben am Mittwoch mehr als 375 000 Unterschriften an Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth und den Hamburger Umweltstaatsrat Michael Pollmann (Grüne) überreicht. Die Unterzeichner fordern den Erhalt und eine bessere Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Diese verpflichtet die EU-Mitgliedsstaaten zum Schutz von Flüssen, Seen, Küstengewässern und des Grundwassers.

Die Aktivisten befürchten, dass der Gewässerschutz aufgeweicht werden könnte, falls die EU-Kommission sich für eine Neuverhandlung der Richtlinie entscheidet. "Wer jetzt die Wasserrahmenrichtlinie ändern will, der spielt nicht nur mit dem Zustand unserer Gewässer und der Ökosysteme, die davon abhängig sind, sondern setzt unsere Lebensgrundlagen leichtfertig auf's Spiel", heißt es in der Mitteilung.