Wittichenau

Radfahrer bei Unfall in Wittichenau tödlich verletzt

08.05.2019, 17:28 Uhr | dpa

Ein Fahrradfahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Wittichenau (Landkreis Bautzen) ums Leben gekommen. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Nachmittag bekanntgab, war der 61-Jährige im Ortsteil Maukendorf beim Überqueren der Bundesstraße 96 von einem Transporter erfasst worden. Dessen 63 Jahre alter Fahrer habe den Transporter nicht mehr rechtzeitig stoppen können, hieß es. Das Opfer kam von einem Waldweg und hatte das herannahende Fahrzeug offensichtlich übersehen. Der 61-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Straße blieb sechs Stunden lang gesperrt.