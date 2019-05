INTERVIEWThomas Geisel

Düsseldorfer Oberbürgermeister wirbt für Europawahl

08.05.2019, 22:29 Uhr

Unter dem Motto "Europa – grenzenlos" werben viele Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister gemeinsam mit dem Medienhaus Ströer für die Teilnahme an den Europawahlen am 26. Mai 2019. Auch Düsseldorfs OB Thomas Geisel ist dabei – und spricht im Interview über seine ganz persönlichen Verbindungen zu Europa.

t-online.de: Herr Geisel, wie heißt Ihre europäische Lieblingsspeise?

Thomas Geisel: Da fällt die Auswahl schwer: Italienische Pasta, belgische Fritten, griechischer Salat aber auch Himmel un Ääd? Ich kann nur sagen: Europa bedeutet kulturelle und kulinarische Vielfalt – und diese Vielfalt schmeckt mir am besten.

Wie wichtig ist für Sie der Wirtschaftsfaktor Europa?

Düsseldorf und seine Menschen sind auch wirtschaftlich eng mit unseren europäischen Nachbarn vernetzt. Unternehmen, Selbständige und Organisationen nutzen die grenzenlosen Vorteile zum geschäftlichen Austausch und schaffen so immer neue Win-Win-Partnerschaften. Das Land NRW hat im vergangenen Jahr 146 Milliarden Euro durch den Export erwirtschaftet, hauptsächlich mit unseren Nachbarn in den Niederlanden, Frankreich, Großbritannien und Belgien. Es kann wohl kein Zufall sein, dass Düsseldorf Airport mittlerweile der zweitgrößte "niederländische" Flughafen ist.

Was sind Ihre Partnerstädte in Europa?

Wir sind eng verbunden mit unseren Partnerstädten Reading in England, der polnischen Hauptstadt Warschau, der sizilianischen Metropole Palermo, Chemnitz in Sachsen und – auch die gehört selbstverständlich zu Europa – der russischen Hauptstadt Moskau. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen pflege ich einen intensiven Kontakt. In diesem Jahr war ich bereits in Chemnitz und Reading; und Warschau und Moskau stehen noch auf dem Reiseprogramm für 2019. Der Oberbürgermeister von Palermo, Leoluca Orlando, hat übrigens im letzten Jahr den Heinrich Heine Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf bekommen. Und manchmal ist es ein großer Vorteil, dass man in Kommunen nicht auf dem diplomatischen Hochseil unterwegs ist, sondern "einfach" Menschen zusammenführen und ins Gespräch bringen kann.







Wohin reisen Sie in Europa am liebsten?

Wir sind eine reiselustige Familie. In den letzten Jahren waren wir viel in Griechenland, aber wir haben auch schon ausgedehnte Reisen durch Italien, Frankreich und Spanien unternommen. Besonders genießen wir im Urlaub die Mischung aus faszinierender Landschaft, reicher Kultur, leckerem Essen und gutem Wein! Das gibt es glücklicherweise vielerorts in Europa.

Was macht Düsseldorf für Studierende attraktiv?

Studierende finden in der Landeshauptstadt das Beste aus allen Welten: Sie lernen an internationalen Top-Hochschulen und feiern danach das Leben mit Kneipe, Kultur und Natur in unserer Rheinmetropole. Wir haben in Wissenschaft, Lehre und Forschung Spitzenklasse zu bieten – und da ist es kein Wunder, dass allein die Heinrich-Heine-Universität mehr als 3800 Studentinnen und Studenten aus dem Ausland anzieht – das ist deutlich mehr als jede oder jeder Zehnte.

Was gewinnt Düsseldorf durch den europäischen Binnenmarkt?

Flughafen, Messe und Hafen: Wir verbinden Europa und sind mit Europa eng verbunden – nicht nur mit städtischen Gesellschaften. Unsere Landeshauptstadt ist ein europäischer Handelsplatz mit einer internationalen Infrastruktur. Die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer profitieren täglich von der Handelsfreiheit in einem vereinten Europa, das Frieden bewahrt und Arbeitsplätze schafft.

Hinweis: Das Interview ist Teil der "Grenzenlos"-Kampagne des Medienhauses Ströer und wurde per E-Mail geführt.