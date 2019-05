Düsseldorf

Baustellen auf Straße und Schiene sollen koordiniert werden

08.05.2019, 17:43 Uhr | dpa

Die Deutsche Bahn und der Landesbetrieb Straßen.NRW wollen große Bauvorhaben künftig besser koordinieren. So will man vermeiden, dass Straßen und Schienen auf wichtigen Strecken in Nordrhein-Westfalen zeitgleich blockiert sind. Die Unternehmen unterzeichneten am Mittwoch im Düsseldorfer Verkehrsministerium eine entsprechende Absichtserklärung. "Wer so viel baut, muss das möglichst koordiniert tun", sagte Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU).

Künftig wollen sich Bahn und Straßen.NRW deshalb vierteljährlich treffen. "Mit Straßen.NRW schauen wir drei Jahre in die Zukunft, um die Konzepte für die großen Baustellen frühzeitig zu koordinieren", sagte Hendrik Penner von der DB Netz AG. Die Bahn und Straßen.NRW investieren nach eigenen Angaben jeweils mehr als eine Milliarde Euro jährlich in ihre Infrastruktur in NRW.