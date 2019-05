Berlin

Über 4,7 Millionen Euro für Denkmäler in Sachsen

08.05.2019

Aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes werden in diesem Jahr 24 Projekte in Sachsen gefördert. Insgesamt fließen rund 4,7 Millionen Euro, wie Abgeordnete aus dem Freistaat am Mittwoch mitteilten. Geld bekommen unter anderem die Emmauskirche und das Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Leipzig, die Kunigundenkirche in Borna und die Delitzscher Kirche Laue sowie das Denkmal der Begegnung in Torgau. Zudem werden auch die Sanierungen der Holz-Industriehalle der ehemaligen Strickmaschinenfabrik und der Schlosskirche sowie ein Projekt im Sächsischen Eisenbahnmuseum in Chemnitz finanziell unterstützt. Bundesweit umfasst die Ausschüttung 40 Millionen Euro, von 540 Projektanträgen wurden 228 ausgewählt.