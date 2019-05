Kiel

Debatte um Position der Landesbeauftragten entbrannt

08.05.2019, 17:50 Uhr | dpa

Landtagssitzung in Kiel. Foto: Carsten Rehder/Archivbild (Quelle: dpa)

Im Landtag ist eine Kontroverse über die Position der vier Beauftragten Schleswig-Holsteins entbrannt. In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Schreiben an die Mitglieder des Ältestenrats hat Landtagspräsident Klaus Schlie vorgeschlagen, das "Konstrukt der Beauftragten des Landtages" zu verändern. Deren Unabhängigkeit will er durch eine organisatorische Selbstständigkeit wie die des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz stärken. Zuvor haben die "Kieler Nachrichten" (Mittwoch) über Schlies Schreiben berichtet.

Schlie vertritt darin die Auffassung, "dass das hohe Gut der Unabhängigkeit der Beauftragten - nach innen und nach außen - nur dadurch gestärkt werden kann, wenn wir die vollständige Unabhängigkeit herstellen". Über das Papier und die laut Schlie "unterschiedlichen Rechtsauffassungen, gerade in Bezug auf die Rechtsaufsicht" beriet am Mittwoch der Ältestenrat. Das Gremium fasste dabei nach dpa-Informationen aber keinen Beschluss, sondern vertagte sich.

Widerstand gegen den Vorschlag kommt innerhalb der Jamaika-Koalition von der FDP. "Die Beauftragten sollten auf jeden Fall beim Landtag angesiedelt bleiben", sagte Fraktionschef Christopher Vogt der dpa. "Ihre unabhängige Tätigkeit können sie so am besten ausüben, ohne eine eigene Verwaltung aufbauen zu müssen. Das wäre weder sinnvoll noch vermittelbar." Möglicherweise sei bei der Dienstaufsicht eine gesetzgeberische Änderung nötig. Auch der langjährige FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki warb für eine Beibehaltung der geltenden Regelungen. "Unabhängiger, als beim Landtag oder beim Bundestag angesiedelt zu sein, geht nicht", sagte er der dpa.

Hintergrund ist der Konflikt zwischen der Landtagsverwaltung und der Bürgerbeauftragten für soziale Angelegenheiten, Samiah El Samadoni. Sie hatte sich wegen Klärungsbedarf in Bezug auf die institutionelle Stellung des Amtes der Bürgerbeauftragten an eine Anwaltskanzlei gewandt.

"Der Konflikt zwischen der Bürgerbeauftragten und dem Landtagspräsidenten darf nicht dazu beitragen, dass wir neue Strukturen schaffen, die möglicherweise ineffizienter sind als jene, die wir gegenwärtig haben", sagte der Jurist Kubicki.

Für CDU-Fraktionschef Tobias Koch steht die inhaltliche Unabhängigkeit der Beauftragten außer Frage. "Einer noch größeren Unabhängigkeit durch die organisatorische Trennung vom Landtag bedarf es unseres Erachtens nicht." Klar sei aber bei der bestehenden Anbindung an den Landtag, dass "dieses mit der Dienstaufsicht des Landtagspräsidenten in Verwaltungsangelegenheiten einhergeht. Anbindung an den Landtag und Dienstaufsicht durch den Landtagspräsidenten sind untrennbar miteinander verbunden".

Die Grünen haben sich noch nicht festgelegt. "Ich habe noch offene Fragen, wie genau der Vorschlag aussehen soll", sagte Fraktionschefin Eka von Kalben. Fakt sei, "dass eine Beauftragte des Landtages unabhängig arbeiten muss". Oppositionsführer Ralf Stegner lehnt den Vorschlag von Schlie ab. "Die Beauftragten sollen weiterhin im Organisationsbereich des Landtags bleiben. Ihre Stellung muss stark, eigenständig und unabhängig sein."