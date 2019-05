Schwerin

Gesundheitswirtschaft MV: Zahl der Arbeitsplätze steigt

08.05.2019, 18:49 Uhr | dpa

Die Gesundheitswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat in den vergangenen beiden Jahren weiter an Bedeutung gewonnen. Wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte, stieg die Zahl der Arbeitsplätze in der Branche zwischen 2016 und 2018 um 7000 auf rund 154 000. Das bedeute, dass mehr als jeder fünfte Erwerbstätige in Mecklenburg-Vorpommern in dieser Branche arbeitet. Mit einem Anteil an der Bruttowertschöpfung der Gesamtwirtschaft von rund 15 Prozent oder 5,8 Milliarden Euro leiste die Branche einen immensen Beitrag zur Wirtschaftsentwicklung. "Jeder siebte Euro an Bruttowertschöpfung entsteht hier", sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU).

Die Gesundheitswirtschaft erweise sich als verlässliche Größe der wirtschaftlichen Entwicklung. Das Land sei damit deutschlandweit Spitzenreiter beim Anteil der Beschäftigung und Bruttowertschöpfung an der Gesamtwirtschaft. Die Branche sei auch im bundesweiten Vergleich wegen ihrer Innovationskraft und Beschäftigungsintensität ein Wachstums- und Arbeitsmarktmotor, betonte Glawe.