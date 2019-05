Erfurt

Ministerin: Situation der Thüringer Wälder ist ernst

08.05.2019, 18:57 Uhr | dpa

Wassermangel, Borkenkäfer und Sturmschäden setzen den Thüringer Wäldern zu. "Die Situation ist so ernst, wie seit 70 Jahren nicht mehr", sagte Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (Linke) am Mittwoch im Landtag in Erfurt. Inzwischen sei der Einschlag von frischem Holz durch die Landesforstanstalt gestoppt, um Kapazitäten zu haben, Schadholz aus den Wäldern zu bringen. Keller kündigte ein Treffen von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mit Waldbesitzern und Forstwirtschaft in Thüringen an. Es solle gemeinsam nach Wegen gesucht werden, um die prekäre Situation zu meistern.

Keller sagte, "der dringendste Handlungsbedarf besteht bei der Aufarbeitung von Schadholz." Die Landesregierung erwarte, dass der Bund seine Mittel dafür aufstockt. Thüringen unterstütze eine entsprechende Bundesratsinitiative von Rheinland-Pfalz. Im Notfall müsse auch der Freistaat nochmals tiefer in die Tasche greifen, forderte der CDU-Abgeordnete Wolfgang Fiedler. Notwendig sei eine nationale Anstrengung.

Die SPD-Abgeordnete Dagmar Becker und der CDU-Parlamentarier Egon Primos erklärten, "der Wald steht vor einer Katastrophe". Neben dem starken Borkenkäferbefall sei die Ursache vor allem im Wasserdefizit aus dem vergangenen Jahr, das auch durch die Regenfälle der vergangenen Tage längst nicht ausgeglichen sei. Dafür müsste es wochenlang regnen. Bedroht seien nicht nur Monokulturen mit Fichten, sondern auch Laubwaldbestände.

In Sachsen-Anhalt hat das Finanzministerium am Mittwoch angekündigt, dass Waldbesitzern steuerliche Vorteile gewährt werden sollen, wenn ihre Bäume aufgrund eines Sturmtiefs, einer Trockenphase oder eines Befalls mit Schädlingen - wie dem Borkenkäfer - im vergangenen Jahr geschädigt wurden.