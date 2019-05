Leuna

Investorenkonferenz im Braunkohlerevier am 21. Juni

08.05.2019, 19:03 Uhr | dpa

Auf der Suche nach Ersatzjobs nach dem Ende der Braunkohle im Süden Sachsen-Anhalts richtet das Land am 21. Juni eine Investorenkonferenz aus. Bei dem Treffen in Leuna im Saalekreis sollen Unternehmen aus mehreren Branchen mit Vertretern der Bundesregierung und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zusammentreffen, wie Ines Massih-Richter vom landeseigenen Wirtschaftsförderer IMG am Mittwoch in Magdeburg sagte. Ein Fokus solle auf der IT-Wirtschaft sowie auf den Branchen Chemie, Energie und Bio-Ökonomie liegen.

Haseloff hatte bereits angekündigt, ein solches Podium organisieren zu wollen. Ziel ist es demnach, Konzepte zur Ansiedlung von neuen Industriebetrieben in der Kohleregion zu entwickeln. Deutschland will bis 2038 schrittweise aus der klimaschädlichen Stromgewinnung aus Braunkohle aussteigen. Ein Milliardenpaket von Bund und Ländern soll die Folgen in den betroffenen Kohleregionen abfedern und neue Jobs schaffen. Neben Sachsen-Anhalt sind Sachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen vom Kohleaus betroffen.