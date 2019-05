Kassel

Evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck wählt Bischöfin

08.05.2019, 23:05 Uhr | dpa

Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) wählt heute im nordhessischen Hofgeismar eine neue Bischöfin. Die Entscheidung liegt in der Hand des Kirchenparlaments, der Landessynode. Das Wahlverfahren soll am Mittag beginnen, die Abstimmung selbst ist ab dem Nachmittag (16.00 Uhr) vorgesehen. Zwei Kandidatinnen stehen als Nachfolgerinnen für Bischof Martin Hein (65) bereit. Mit einem Ergebnis wird am späten Abend gerechnet.

Die Landessynode erwartet eine lange Wahl. Den Kandidatinnen werden in etwa gleiche Chancen eingeräumt. Sie benötigen eine Zweidrittelmehrheit. Zudem wird die Abwesenheit jedes Mitglieds der 86-köpfigen Synode als "Nein" gewertet.

Erstmals in der Geschichte der Landeskirche treten zwei Frauen für das Bischofsamt an. Beate Hofmann (55) ist Direktorin des Instituts für Diakoniewissenschaft und Diakoniemanagement der Kirchlichen Hochschule Bethel/Bielefeld. Annegret Puttkammer (55) ist Pröpstin für Nord-Nassau in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.