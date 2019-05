Erfurt

Straßenausbau: Grundstücksbesitzer sollen nicht mehr zahlen

09.05.2019, 01:05 Uhr | dpa

Die umstrittenen Zahlungen der Bürger für den Straßenausbau in Thüringen werden abgeschafft. Das regelt ein Gesetz, das die rot-rot-grüne Koalition heute dem Landtag vorlegt. Das Aus für die Straßenausbaubeiträge wird seit Jahren von Initiativen gefordert. Detailregelungen und Finanzierungsfragen waren lange umstritten. Nun will das Land die Einnahmeausfälle der Kommunen ausgleichen, die durch die Abschaffung der Beiträge entstehen. Gerechnet wird mit jährlichen Kosten von 15 bis 20 Millionen Euro für die Landeskasse.

Bevor das Gesetz in einigen Wochen vom Landtag beschlossen werden kann, wird es zunächst von den verschiedenen Ausschüssen des Parlaments beraten. Das Parlament wird sich außerdem mit den Finanzhilfen für die kommunale Strukturreform im Südwesten des Landes beschäftigen. Die Stadt Eisenach will mit dem Wartburgkreis zusammengehen. Außerdem will der Landtag das neue Personalvertretungsgesetz für den öffentlichen Dienst abschließend beraten.