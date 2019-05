Bremen

Letzte Bürgerschaftssitzung vor der Landtagswahl in Bremen

09.05.2019, 01:27 Uhr | dpa

Die Abgeordneten sitzen während einer Debatte in der Bremischen Bürgerschaft. Foto: Carmen Jaspersen/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft kommen heute zu ihrer letzten Sitzung vor der Landtagswahl am 26. Mai zusammen. Für etwa ein Viertel der derzeit 83 Parlamentarier ist es definitiv ein endgültiger Abschied, denn rund 20 von ihnen werden in zweieinhalb Wochen nicht mehr antreten. Offiziell endet die Legislaturperiode der 19. Bremischen Bürgerschaft am 7. Juni. Nach Artikel 81 der Landesverfassung tritt die neue Bürgerschaft innerhalb eines Monats nach Ablauf der Wahlperiode der vorhergehenden Bürgerschaft zusammen. Für die konstituierende Sitzung sind zwei Termine im Gespräch: der 26. Juni oder alternativ der 3. Juli.