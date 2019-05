Frankfurt hofft auf Einzug ins Europa-League-Finale

09.05.2019, 01:51 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurt hat die Hoffnung auf den Einzug in das Europa-League-Finale nicht aufgegeben und glaubt an einen Erfolg im Halbfinal-Rückspiel heute beim FC Chelsea. Der Fußball-Bundesligist hatte vier Tage vor dem wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte seit 39 Jahren ein 1:6-Debakel bei Bayer Leverkusen erlebt. Beim Europa-League-Gewinner von 2013 kann Trainer Adi Hütter in London wieder auf Torjäger Ante Rebic bauen, der beim 1:1 im Hinspiel gesperrt war. In die Startelf zurückkehren wird aller Voraussicht nach der zuletzt angeschlagene Mittelfeldspieler Sebastian Rode. Möglich ist ein Comeback des lange verletzten Stürmers Sebastien Haller.