Getränkehersteller Eckes-Granini legt Geschäftszahlen vor

09.05.2019, 02:15 Uhr | dpa

Wie das Geschäft mit Fruchtsäften und anderen Getränken im vergangenen Jahr gelaufen ist, darüber will das rheinhessische Unternehmen Eckes-Granini heute am Firmensitz in Nieder-Olm berichten. Im vorangegangenen Jahr hatte Eckes-Granini zwar mit einer sinkenden Nachfrage nach Fruchtsäften zu tun, konnten die selbst gesteckten Ziele aber dank Zuwächsen beim Verkauf unter anderem von Smoothies doch erreichen. 2017 stiegen sowohl Umsatz als auch Absatz - erster um neun Prozent auf 974 Millionen Euro, letzter um 2,1 Prozent auf 858 Millionen Liter.

Zu Eckes-Granini gehören unter anderem die Saftsorten "Hohes C" und "Granini". Das Unternehmen hat insgesamt knapp 1700 Mitarbeiter und verkauft seine Produkte in weltweit mehr als 80 Ländern.