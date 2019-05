Erfurt

Prozess zu getötetem Radfahrer beginnt

09.05.2019, 02:59 Uhr | dpa

Der tragische Tod eines Radfahrers beschäftigt von heute an die Richter am Landgericht Erfurt. Angeklagt ist ein junger Mann, dem unter anderem versuchter Mord durch Unterlassen vorgeworfen wird. Er soll im Juni 2017 am späten Abend mit einem Auto bei Buttstädt (Landkreis Sömmerda) einen Mountainbike-Fahrer am Straßenrand erfasst haben. Dieser stürzte daraufhin laut Gericht in den Straßengraben und erlag dort seinen Verletzungen.

Obwohl er den Unfall bemerkt haben soll, kümmerte sich der deutsche Angeklagte, dessen Alter das Gericht nicht näher angab, der Staatsanwaltschaft zufolge nicht um den Radfahrer, sondern entfernte sich von der Unfallstelle. Der Autofahrer soll keinen Führerschein besitzen, der Radfahrer wiederum ohne Licht unterwegs gewesen sein.