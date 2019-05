Dormagen

Entscheidung im Streit um angeblich untaugliches Bett

09.05.2019, 04:20 Uhr | dpa

Im Streit um ein angeblich untaugliches Boxspringbett will das Landgericht Düsseldorf heute das Urteil verkünden. Geklagt hat ein Paar aus Dormagen gegen ein Möbelhaus. Die Eheleute hatten dort vor mehr als vier Jahren ein Doppelbett mit Boxspringmatratze gekauft.

Aus dem fielen sie aber ständig heraus oder rutschten in die sogenannte Besucherritze, kritisierten die Kläger. Daher fordern sie den Kaufpreis zurück. Das Möbelhaus weigert sich: Das Bett sei in einwandfreiem Zustand. In erster Instanz war das Paar gescheitert. Jetzt setzen sie auf das Landgericht.