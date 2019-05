Halle (Saale)

Von Südkorea bis Kirgistan: Kinderchorfestival in Halle

09.05.2019, 06:42 Uhr | dpa

Mit einem Eröffnungskonzert beginnt am Donnerstag (18.00 Uhr) das 38. Internationale Kinderchorfestival in Halle. Unter anderem treten in diesem Jahr junge Sänger und Sängerinnen aus Kirgistan, Russland und Südkorea auf, wie die Stadt mitteilte.

Neben einem Konzert im Burggraben der Moritzburg sei auch ein Open-Air-Singen auf dem Hallmarkt geplant. Das Festival endet am Sonntag. Es findet seit 1980 jährlich Anfang Mai in Halle statt.