Steinberg

Alte Waschmaschine setzt Wohnung in Brand

09.05.2019, 06:42 Uhr | dpa

Eine defekte Waschmaschine hat in Steinberg im Vogtland einen Wohnungsbrand verursacht. Die beiden 67 Jahre alten Bewohner versuchten am Mittwoch vergeblich, die Flammen zu löschen, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftungen ambulant versorgt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10 000 Euro.