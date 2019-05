Aachen

Schwerer Autounfall in Aachen: Mutter tot, Töchter verletzt

09.05.2019, 07:34 Uhr | dpa

Bei einem schweren Autounfall in Aachen ist eine 41 Jahre alte Frau getötet worden. Ihre beiden Töchter wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen der Frau kam am Mittwochabend von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin starb noch an der Unfallstelle. Ihre 16 und 21 Jahre alten Töchter wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.