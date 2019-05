Hannover

Umweltminister Lies: Flugsicherung bremst Windenergie-Ausbau

09.05.2019, 07:43 Uhr | dpa

Beim Ausbau der Windenergie kritisiert Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies eine zu starre Haltung der Deutschen Flugsicherung (DFS). Bei der Umweltministerkonferenz in Hamburg wirbt der SPD-Politiker daher um Unterstützung, um die bisherige DFS-Praxis bei der Ausweisung von Schutzzonen um Radar- und Navigationsanlagen zu ändern. "Nur in Deutschland gilt ein Abstandsradius von 15 Kilometern zu Radaranlagen, in anderen EU-Staaten ist es deutlich weniger", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er hält der Behörde vor, ihre Spielräume nicht zu nutzen und somit die Energiewende auszubremsen.

"Wir können mit moderner Satellitentechnik und einer passgenauen Analyse der einzelnen Standorte neue Flächen für die Windenergie erschließen, ohne die Sicherheit zu gefährden", sagte der Minister. Es sei ein Dialog mit der Luftfahrtbranche nötig, der die Interessen beider Seiten anerkenne. Die Windenergiebranche benötige eine verlässliche Ausbauperspektive und dürfe nicht ins Stocken geraten, daher müssten mögliche Hemmnisse abgebaut werden. Im vergangenen Monat hatte er sich deshalb mit einem Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gewandt und darauf hingewiesen, dass etwa Belgien nur mit sieben Kilometern goßen Schutzbereichen auskomme.