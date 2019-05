Essen

Kein Frühlingswetter für NRW in Sicht

09.05.2019, 08:59 Uhr | dpa

Auf beständiges Frühlingswetter müssen die Menschen in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen weiter warten. Es werde am Donnerstag sehr wechselhaft und besonders am Nachmittag weitestgehend nass und ungemütlich, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Am Vormittag sei es noch abwechselnd bewölkt und sonnig. Im Laufe des Tages ziehen sich aber immer mehr Wolken zusammen und es kommt zu Regenschauern und Gewittern mit starken bis stürmischen Böen. In der Eifel bleibt es kühl mit 12 Grad. In Ostwestfalen soll es mit bis zu 18 Grad etwas milder werden. Der Freitag bleibt mild mit bis zu 17 Grad. Aber es kommt auch weiterhin zu Regenschauern und frischem Wind.