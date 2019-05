Bernau bei Berlin

Zwei Verletzte bei Unfall in Bernau

09.05.2019, 09:01 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos an einem Kreisverkehr in Bernau (Landkreis Barnim) sind zwei Menschen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei es vermutlich wegen eines missglückten Überholvorgangs auf der Wandlitzer Chaussee zu dem Unfall zwischen einem 19-jährigen Mann und einer 56-jährigen Frau gekommen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der Zusammenprall ereignete sich bereits am Donnerstabend um 20.30 Uhr, der Kreisverkehr wurde zeitweise gesperrt.