Zwei Menschen in Lebensgefahr nach Unfall im Kreis Emsland

09.05.2019, 09:10 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Lathen und Sögel im Landkreis Emsland sind drei Menschen schwer verletzt worden. Zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach überholte ein 92 Jahre alter Autofahrer am Mittwochnachmittag in einer langgezogenen Kurve einen vor ihm fahrenden Wagen mit Anhänger und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 71-jährigen Frau zusammen. Beide wurden in ihren Wagen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Der Beifahrer der 71-Jährigen wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.