Dresden

Haftbefehl gegen mutmaßlichen Dieb und Hehler

09.05.2019, 12:02 Uhr | dpa

In Dresden ist ein mutmaßlicher Großhändler von Diebesgut verhaftet worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der 45-Jährige wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei und der Beteiligung an mehreren Einbrüchen festgenommen. Nachdem ein Ermittlungsrichter einen Haftbefehl erlassen habe, sei der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Bereits im Dezember 2018 hatte die Polizei eine Lagerhalle durchsucht und dabei unter anderem gestohlene Baugeräte, Baumaterialien und Heimelektronik gefunden. Das Diebesgut habe mehr als 30 Einbrüchen zugeordnet werden können. Am vergangenen Dienstag seien erneut die von dem Tatverdächtigen genutzte Lagerhalle sowie weitere vier Objekte durchsucht worden. Dabei wurden rund 150 Gegenstände sichergestellt - darunter Wärmepumpen und Büromöbel.