Wildeshausen

Zug kollidiert mit Einkaufswagen auf Gleis

09.05.2019, 12:11 Uhr | dpa

Ein Zug ist in Wildeshausen (Kreis Oldenburg) mit einem auf dem Bahngleis abgestellten Einkaufswagen kollidiert. Die 18 Zugreisenden blieben unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Unbekannte Täter hatten den Wagen kurz vor Mitternacht auf einem Bahnübergang abgestellt. Bei dem Zusammenstoß verkeilte sich der Zug so mit dem Einkaufswagen, dass die Feuerwehr diesen herausschneiden musste. Die Bahnstrecke wurde deshalb zeitweise gesperrt. Der leicht beschädigte Zug setzte seine Fahrt anschließend fort.