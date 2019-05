Kiel

Gewerkschaft fordert weniger Pflichtstunden für Lehrer

09.05.2019, 12:11 Uhr | dpa

Eine Reduzierung der Pflichtstundenzahl für Lehrer in Schleswig-Holstein hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gefordert. "Unterricht macht nur ein Drittel aus, der Anteil der außerunterrichtlichen Tätigkeiten von Lehrkräften ist massiv gestiegen", sagte die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke am Donnerstag. Schleswig-Holsteins Gymnasiallehrer leisteten im Vergleich zu ihren Kollegen in Niedersachsen zwei Pflichtstunden mehr, Lehrer an Gemeinschaftsschulen 2,5 Stunden. Als Einstieg müsse bei allen Lehrern eine Stunde davon wegfallen. Langfristig müssten es "deutlich mehr sein".

Gymnasiallehrer müssen im Norden 25, 5 Pflichtstunden geben, an Gemeinschaftsschulen sind es 27 und an Grundschulen 28 Stunden. Bei 24 000 Lehrern im Land entspräche der Wegfall von einer Stunde 960 Stellen oder knapp 50 Millionen Euro im Haushalt. 5300 Lehrer haben eine Petition der Gewerkschaft unterstützt. Mit diesem Thema muss sich der Petitionsausschuss befassen.