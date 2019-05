Grabfeld

Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Schwickershausen

09.05.2019, 12:13 Uhr | dpa

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen Zigarettenautomaten in Schwickershausen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) gesprengt. Die Wucht der Explosion war so groß, dass Trümmerteile in einem Umkreis von acht Metern gefunden wurden, wie die Polizei mitteilte. Durch die Sprengung wurde auch der Zaun eines angrenzenden Grundstücks beschädigt. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.