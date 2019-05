Düsseldorf

Zeugen retten Schwerverletzten aus brennendem Auto

09.05.2019, 12:15 Uhr | dpa

Mehrere Zeugen eines Autounfalls in Düsseldorf haben am Mittwochnachmittag einen lebensgefährlich verletzten Mann aus seinem brennenden Wagen befreit. Der 46 Jahre alte Fahrer habe nur "durch das selbstlose und schnelle Eingreifen" gerettet werden können, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.

Das Auto des 46-Jährigen war ersten Ermittlungen zufolge bei einem Überholmanöver in einer leichten Kurve auf einer Landstraße im Stadtteil Hubbelrath mit einem entgegenkommenden Kleintransporter kollidiert. Der Wagen landete in der Leitplanke, "unmittelbar danach entwickelte sich ein Feuer im Motorraum des Autos, das schnell auf das gesamte Fahrzeug übergriff", so die Polizei. Vier Zeugen sowie der nur leicht verletzte Fahrer des Transporters hätten den Mann aus dem brennenden Auto geborgen. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Eine Frau erlitt bei der Rettungsaktion eine leichte Rauchvergiftung, der Sachschaden wird laut Polizei auf 28 000 Euro geschätzt.