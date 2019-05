Dresden

Umbau und Neugestaltung der Festung für acht Millionen Euro

09.05.2019, 13:33 Uhr | dpa

In den Umbau der Festung Dresden unter der berühmten Brühlschen Terrasse und die Neugestaltung des Museums investiert das Land insgesamt acht Millionen Euro. Die reinen Baukosten liegen bei 3,7 Millionen Euro. Finanzminister Matthias Haß (CDU) informierte sich am Donnerstag bei einem Baustellenrundgang über den Fortgang der Arbeiten, die bis zum Spätherbst abgeschlossen sein sollen. Die Festung Dresden werde eines der modernsten und innovativsten Museen der Bundesrepublik. "Wir gehen hier neue Wege mit einem außergewöhnlichen multimedialen Konzept."

Das jahrhundertealte Gemäuer wird seit August 2018 umgebaut und hochwassersicher gemacht. Mit "Festung Xperience" öffnet dort im Herbst der erste Teil des Projekts "Dresden Xperience" als einzigartige Reise in die Stadtgeschichte. 2020 solle das Pendant im weltberühmten Zwinger folgen, sagte Christian Striefler, Direktor der staatlichen Schlösserverwaltung.

In der Festung und danach in der Bogengalerie der Barockanlage sollen künftig Feste, Dramen und Katastrophen der Vergangenheit an authentischem Ort erlebbar gemacht werden - "mit audiovisueller Technik und hochemotionaler Dramaturgie".