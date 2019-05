Berlin

Preetz: Trainersuche über Saisonende hinaus möglich

09.05.2019, 13:47 Uhr | dpa

Die Verpflichtung eines neuen Trainers bei Hertha BSC könnte erst nach dem letzten Spieltag der laufenden Spielzeit perfekt sein. Das deutete Michael Preetz am Donnerstag an. "Das Saisonende ist grundsätzlich der Zeitpunkt, an dem es nicht schaden könnte zu wissen, wie es weitergeht", erklärte der Manager des Berliner Fußball-Bundesligisten vor der Partie am Samstag beim FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky). Es sei aber "nicht das erklärte Ziel", bei der Mitgliederversammlung des Vereins am Tag nach dem Saisonabschluss gegen Bayer Leverkusen den Nachfolger des scheidenden Cheftrainers Pal Dardai zu präsentieren, betonte Preetz.

Zuletzt war in Berlin der langjährige Hertha-Profi und bisherige -Nachwuchstrainer Ante Covic als Favorit gehandelt worden. Aber auch zwei weitere Fußballlehrer sollen noch auf der Kandidatenliste stehen. "Die Dinge müssen erst erledigt werden, dann können wir sie verkünden", sagte Preetz und bat um Geduld: "Ich verstehe, dass spekuliert wird. Das wird so lange gehen, bis wir es beenden."

Der Club hatte nach einem unbefriedigenden Verlauf der Rückrunde die die Trennung von Hertha-Urgestein Dardai als Chefcoach zum Saisonende verkündet. "Hertha hat die Option immer gezogen", sagte Dardai zum bisherigen Arbeitsverhältnis. Jetzt sei eben der Zeitpunkt gekommen, an dem es nicht mehr so war "und ich es akzeptiere. Ich will auch nicht mehr darüber reden. Wir haben uns geeinigt und gut", sagte Dardai vor seinem vorletzten Spiel.

Der Trainer des Tabellen-Elften kann in Augsburg wieder einige zuletzt angeschlagene oder gesperrte Akteure aufbieten, dafür fehlt Mathew Leckie (Knöchelverletzung). Den Australier könnte Javairo Dilrosun ersetzen. Salomon Kalou und Maximilian Mittelstädt haben nach überstandenen Blessuren am Donnerstag wieder trainiert.