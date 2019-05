Potsdam

Berlin bleibt beliebtes Reiseziel

09.05.2019, 14:15 Uhr | dpa

Berlin bleibt beliebt bei Touristen. Fast drei Millionen Besucher sind in den ersten drei Monaten 2019 in die Hauptstadt gereist. Insgesamt wurden mehr als sieben Millionen Übernachtungen registriert, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Das waren fast 5 Prozent mehr Übernachtungen und gut 4 Prozent mehr Gäste als im gleichen Zeitraum 2018.

Mehr als jeder dritte Gast kam dabei aus dem Ausland - die meisten aus Großbritannien (132 300), gefolgt von Italien (89 000) und Spanien (85 700). Durchschnittlich blieb jeder Berlin-Besucher 2,4 Tage in der Stadt. Ende März gab es in Berlin 787 Übernachtungsmöglichkeiten mit mindestens zehn Betten. Außerdem gab es sieben Campingplätze.