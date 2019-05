Gelsenkirchen

Stevens hofft auf baldige Klärung der Schalker Trainerfrage

09.05.2019, 15:12 Uhr | dpa

Interimscoach Huub Stevens hofft auf eine baldige Klärung der Trainerfrage beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. "Ich hoffe, dass ich noch nächste Woche oder in der Woche danach ein Gespräch mit ihm habe", sagte Stevens am Donnerstag.

Nachdem die Gelsenkirchener mit dem 0:0 am Sonntag gegen den FC Augsburg letzte Zweifel am Klassenverbleib beseitigt hatten, sei eine "bestimmte Spannung" weg, erklärte der 65-Jährige vor der Auswärtsbegegnung mit Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Aber wir haben immer noch eine Verantwortung gegenüber der Konkurrenz und den Fans. Die Fans haben wir die ganze Saison enttäuscht", sagte Stevens.

In Leverkusen steht der zuvor verletzte Stürmer Cedric Teuchert wieder zur Verfügung. Auch Mittelfeldspieler Suat Serdar soll nach seiner Krankheit für einen Einsatz bereit sein. Verteidiger Salif Sané fällt verletzt aus.