Dresden

Neonazi-Aufzug: Wöller sieht Versäumnisse bei Behörde

09.05.2019, 15:15 Uhr | dpa

Nach dem martialischen Aufzug von Neonazis in Plauen hat Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) dem Landratsamt des Vogtlandkreises Versäumnisse attestiert. Nach einer Sitzung des Innenausschusses im Landtag kritisierte er am Donnerstag, dass die Behörde rechtliche Spielräume für Auflagen nicht ausschöpft habe. "Da wünsche ich mir manchmal mehr Mut von den Versammlungsbehörden."

Das Landratsamt hatte eine Versammlung mit Signalfackeln, Trommeln und Fahnen genehmigt. Am 1. Mai waren Anhänger der rechtsextremen Kleinstpartei Der Dritte Weg in uniformer Kleidung und im Stil der SA durch Plauen marschiert. Sachsen geriet damit erneut in die Schlagzeilen.