Erfurt

Tiefensee fordert Sicherheit für Siemens-Beschäftigte

09.05.2019, 15:38 Uhr | dpa

Nach der Entscheidung von Siemens, seine Kraftwerkssparte auszugliedern hat Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) Sicherheit für die Beschäftigten in Erfurt gefordert. "Wir werden sehr genau schauen, ob die Beschäftigten Sicherheit kriegen und ob dieser Standort hier erhalten bleibt", sagte Tiefensee am Donnerstag vor den Toren des Erfurter Siemens-Generatorenwerks. Am Dienstag hatte der Konzern angekündigt, dass die schwächelnde Sparte "Gas und Power" ausgliedert und an die Börse gebracht werden soll. An dem neuen Unternehmen will Siemens weniger als 50 Prozent halten.

In Thüringen sind mit dem Erfurter Generatorenwerk rund 550 Mitarbeiter von der Ausgliederung betroffen. Gesamtbetriebsrat und IG Metall hatten der Abspaltung zugestimmt, allerdings Bedingungen gestellt. So soll das neue Unternehmen etwa weiterhin in Deutschland gelistet sein. Außerdem sind betriebsbedingte Kündigungen laut IG Metall ausgeschlossen.