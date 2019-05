Erfurt

Tiefensee fordert Transparenz von Siemens-Chefetage

09.05.2019, 15:38 Uhr | dpa

Nach der Entscheidung von Siemens, seine Kraftwerksparte auszugliedern hat Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee Sicherheit für die Beschäftigten in Erfurt gefordert. "Wir werden sehr genau schauen, ob die Beschäftigten Sicherheit kriegen und ob dieser Standort hier erhalten bleibt", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag vor den Toren des Erfurter Siemens-Generatorenwerks. Am Dienstag hatte der Konzern angekündigt, dass die schwächelnde Sparte "Gas und Power" ausgliedert und an die Börse gebracht werden soll. An dem neuen Unternehmen will Siemens dann etwas weniger als 50 Prozent halten.

Tiefensee zeigte sich besorgt, dass im Zuge des geplanten Börsengangs der neuen Gesellschaft ein Wettbewerber einsteigen könnte. "Wenn ich Aktien an der Börse platziere, hat jeder die Möglichkeit, diese auch zu kaufen", sagte Tiefensee. Vieles sei nach der Entscheidung noch unsicher, sagte er. "Aber es könnte ein Weg sein in die Zukunft, dass das Werk nicht nur erhalten bleibt, sondern auch Stabilität gewinnt", betonte Tiefensee. Er appellierte an die Chefetage des Unternehmens, ihre Entscheidungswege transparent zu machen.

In Thüringen sind mit dem Erfurter Generatorenwerk rund 550 Mitarbeiter von der Ausgliederung betroffen. Gesamtbetriebsrat und IG Metall hatten der Abspaltung zugestimmt, aber Bedingungen gestellt. So soll das neue Unternehmen etwa weiterhin in Deutschland gelistet sein. Außerdem sind betriebsbedingte Kündigungen laut IG Metall ausgeschlossen.

Der Betriebsrat des Erfurter Werks zeigte sich einerseits enttäuscht, dass innerhalb kurzer Zeit erneut ein Umbruch ansteht. Andererseits sehe man auch eine Chance, dass die Ausgliederung den Standort sichert. "Unsere Bedenken waren, dass man langfristig keine Investitionen mehr tätigt", sagte Lutz Modrow, zweiter stellvertretender Betriebsratsvorsitzender. Es gebe nun die Hoffnung, dass durch die Ausgliederung ein "Sterben auf Raten" abgewendet sei.

Das Erfurter Werk ist derzeit ohnehin von Umwälzungen betroffen. Im Herbst vergangen Jahres war bekannt geworden, dass an dem Standort rund 200 Arbeitsplätze wegfallen sollen. Nach Angaben einer Sprecherin liefen die Gespräche mit den Mitarbeitern derzeit noch. Betriebsbedingte Kündigungen sollte es aber nicht geben. Außerdem sollten im Erfurter Werk künftig nur noch kleinere Generatoren gebaut werden. Aktuell, so die Sprecherin, würden bestehende Aufträge noch abgearbeitet, die Umstellung laufe noch.

Kirsten Joachim Breuer, Bevollmächtigter der Gewerkschaft IG Metall sagte, man sei froh, dass die Sparte weiterhin zur Siemens-Familie gehören werde. Er betonte, dass der Bereich nicht defizitär sei. Nun müssten Betriebsübergänge vorbereitet werden. Die ersten Gespräche mit der Arbeitgeberseite soll es am 18. Juni geben, wie Betriebsrat Modrow sagte.