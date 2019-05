Aachen

Aachener Elektroauto e.Go Life wird ausgeliefert

Zwei Menschen fahren in einem e.GO Life. Foto: Marius Becker/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Aachener Elektroautobauer e.Go bringt ein vollelektrisch angetriebenes Stadtauto auf die Straße: Das Unternehmen hat am Mittwoch die ersten Serienfahrzeuge seines Elektroautos e.Go life ausgeliefert. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nahm das erste Fahrzeug symbolisch in Empfang. Er gehört zu den ersten Käufern des in seiner Heimatstadt Aachen hergestellten Wagens.

Zunächst komme die mit 60 Kilowatt stärkste von drei Leistungsklassen auf den Markt, von Ende des Jahres an folgten die Fahrzeuge mit kleineren Batterien, teilte das Unternehmen mit. Die Reichweiten betragen bis zu 145 Kilometer. Die Preise für die Basisversionen inklusive Batterien liegen zwischen 15 900 und 19 900 Euro. Wegen technischer Verzögerungen könnten bis Herbst nur 1000 Fahrzeuge einer ersten Edition mit einer Kleinserienzulassung produziert werden.

Bislang seien 3300 Wagen vorbestellt, sie sollten bis Anfang 2020 ausgeliefert werden. Rein batteriebetriebene Elektroautos seien als Kurzstreckenfahrzeuge mit kleiner Batterie ökologisch und ökonomisch besonders sinnvoll, stellte das Unternehmen fest.

Die e.GO Mobile AG wurde 2015 von Professor Günther Schuh gegründet, der zuvor schon den Post-Elektrolieferwagen Streetscooter entwickelt hatte. In dem Unternehmen auf dem Campus der RWTH Aachen arbeiten 450 Mitarbeiter. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes waren bis Januar 2019 in Nordrhein-Westfalen 14 019 Elektroautos zugelassen.