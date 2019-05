Parchim

Flughafen Schwerin-Parchim stellt Insolvenzantrag

09.05.2019, 15:55 Uhr | dpa

Der Flughafen Schwerin-Parchim ist pleite. Die Betreibergesellschaft Baltic Airport Management GmbH habe am 2. Mai einen Insolvenzantrag gestellt, sagte ein Sprecher der Amtsgerichts Schwerin am Donnerstag. Noch sei darüber aber nicht entschieden worden. Vom Unternehmen war bis zum Nachmittag niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Insolvenz hatte sich seit längerem angekündigt. Seit Monaten tut sich kaum noch etwas auf dem Airport-Gelände am Rande der Kreisstadt Parchim. Auch am Donnerstag war es dort still, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Abfertigungshalle war verschlossen, Flugbewegungen waren nicht zu beobachten. Zu Jahresbeginn hatte die für den Betrieb der Frachthalle zuständige Baltic Airport Mecklenburg GmbH ihren Mitarbeitern im Warenverkehr gekündigt.

Der chinesische Investor Jonathan Pang hatte den einstigen Militärflughafen mit 24-Stunden-Genehmigung im Jahr 2007 vom Landkreis gekauft. Er wollte ihn zu einem Drehkreuz im Warenverkehr zwischen China und Europa ausbauen.